Смолов посоветовал "Сельте" купить Головина

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Смолов посоветовал "Сельте" купить Головина

Форвард сборной России Федор Смолов, выступающий в аренде в "Сельте", порекомендовал испанскому клубу купить нападающего "Монако" Александра Головина.

"Я бы назвал Александра Головина. Это очень хороший игрок, думаю, вы его знаете. Он выступает за "Монако". Он "восьмерка", очень хорош при контратаках, отличный игрок", - сказал Смолов в ютуб-канале.

Напомним, нападающий перешел в "Сельту" из "Локомотива" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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