Смолов посоветовал вкладывать деньги в компьютерную игру

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, находящийся в аренде в "Сельте", посоветовал вкладывать деньги в компьютерную игру Counter Strike.

"Сейчас лучше вкладываться в скины в Counter Strike, чем в доллар. Даже на ремонт деньги не выделяю, все вкладываю сюда. У Кокорина тоже были скины, однако его аккаунт взломали и украли их", - заявил Смолов.

Ранее сообщалось, что Смолов приобрел инвентаря в игре на 13 тысяч долларов.

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