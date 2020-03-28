Смолов поучаствовал в клипе "Вечернего Урганта" про самоизоляцию

Теги федор смоловсельта вигокоронавирус

Смолов поучаствовал в клипе "Вечернего Урганта" про самоизоляцию

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов принял участие в съёмках музыкального видеоклипа передачи "Вечерний Ургант".

30-летний футболист наряду с другими российскими звёздами акцентировал внимание на важности самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что сейчас из-за эпидемиологической ситуации все футбольные турниры вынужденно приостановлены.

Всего в мире коронавирус выявлен у примерно 600 тысяч человек, 25 тысяч из них умерли от болезни.

Не пропустите: Футболисты в чемпионате Беларуси вышли на матч в специальных майках в поддержку борьбы с коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" планирует установить статую Венгера возле домашнего стадиона

"Арсенал" планирует установить статую Венгера возле домашнего стадиона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов