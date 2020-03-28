Смолов поучаствовал в клипе "Вечернего Урганта" про самоизоляцию

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов принял участие в съёмках музыкального видеоклипа передачи "Вечерний Ургант".

30-летний футболист наряду с другими российскими звёздами акцентировал внимание на важности самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что сейчас из-за эпидемиологической ситуации все футбольные турниры вынужденно приостановлены.

Всего в мире коронавирус выявлен у примерно 600 тысяч человек, 25 тысяч из них умерли от болезни.

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