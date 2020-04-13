Смолов пожертвовал крупную сумму московской станции скорой помощи

Теги локомотив москвасельта вигофедор смолов

Смолов пожертвовал крупную сумму московской станции скорой помощи

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов решил финансово помочь московской станции скорой помощи.

По информации телеграм-канала "Мутко против", футболист пожертвовал медицинскому учреждению миллион рублей.

На эти деньги врачи смогли купить маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы.

Напомним, что Смолов во время карантина из-за пандемии коронавируса прибыл в Москву. За "Сельту" он выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Локомотиву".

Не пропустите: Смолов, возможно, выступал за "Сельту" с туристической визой. | http://soccernews.ru
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