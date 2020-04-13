Смолов пожертвовал крупную сумму московской станции скорой помощи

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов решил финансово помочь московской станции скорой помощи.

По информации телеграм-канала "Мутко против", футболист пожертвовал медицинскому учреждению миллион рублей.

На эти деньги врачи смогли купить маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы.

Напомним, что Смолов во время карантина из-за пандемии коронавируса прибыл в Москву. За "Сельту" он выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Локомотиву".

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