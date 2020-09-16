Смолов принял участие в благотворительной фотосессии с котами

Форвард "Локомотива" Федор Смолов поучаствовал в благотворительном проекте.

В инстаграме салона для животных Pet Cut появились записи игрока, снявшегося в фотосессии с котами.

"Наша команда участвует в создании благотворительного календаря с футболистами и животными", - сообщает пресс-служба салона.

А еще: "Локомотив" отказал испанскому клубу в аренде Смолова | http://soccernews.ru