Смолов принял участие в шоу на СТС

Федор Смолов поучаствовал в шоу на СТС "Слава богу, ты пришел!". Там футболиста поместили в необычные обстоятельства, которые подготовили Сергей Светлаков и Александр Незлобин.

"Ты круто справился с задачей, будто часто попадаешь в такие ситуации. Всегда восхищался твоими татуировками и понял, что тебе нужна третья рука для новых", - шутил Светлаков.

Выпуск со Смоловым выйдет в эфир 12 апреля в 23:00.

Участие в шоу футболист прокомментировал следующим образом: "Несмотря на то, что на матчах присутствует большое количество людей, здесь я переживал больше".

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 17 матчах за "Локомотив", отметившись 5 голами и 2 ассистами.

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