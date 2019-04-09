Смолов принял участие в шоу на СТС

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Смолов принял участие в шоу на СТС

Федор Смолов поучаствовал в шоу на СТС "Слава богу, ты пришел!". Там футболиста поместили в необычные обстоятельства, которые подготовили Сергей Светлаков и Александр Незлобин.

"Ты круто справился с задачей, будто часто попадаешь в такие ситуации. Всегда восхищался твоими татуировками и понял, что тебе нужна третья рука для новых", - шутил Светлаков.

Выпуск со Смоловым выйдет в эфир 12 апреля в 23:00. 

Участие в шоу футболист прокомментировал следующим образом: "Несмотря на то, что на матчах присутствует большое количество людей, здесь я переживал больше".

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 17 матчах за "Локомотив", отметившись 5 голами и 2 ассистами.

А еще: Сёмин прокомментировал возвращение Смолова в сборную России| http://soccernews.ru

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