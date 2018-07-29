Смолов "привез" гол в свои ворота

В матче первого тура чемпионата России "Краснодар" в гостях играет с "Рубином" (1:2, второй тайм).

Стоит отметить, что второй гол в ворота краснодарцев был забит в результате ошибки нападающего Федора Смолова, который неосмотрительно отдал пас на своего вратаря. В итоге, мяч перехватил форвард казанцев Сердар Азмун и переиграл голкипера.

Не пропустите: "Зенит" интересуется футболистом сборной Уругвая. | http://soccernews.ru