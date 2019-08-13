Смолов признался, кому послал воздушный поцелуй после гола "Уралу"

Теги локомотив москвафедор смолов

Смолов признался, кому послал воздушный поцелуй после гола "Уралу"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов сообщил, что он послал послал воздушный поцелуй маме после своего гола в матче 5-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:0).

"Маме", - написал Смолов в своем Instagram, прикрепив видео с поцелуем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маме❤️

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Форвард отметился голом на 17-м минуте, открыв счет в матче. В этой встрече "Локомотив" одержал победу со счетом 4:0 и в данный момент занимает шестое место в чемпионате России.

Не пропустите: На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR.

 
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