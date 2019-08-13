Смолов признался, кому послал воздушный поцелуй после гола "Уралу"
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов сообщил, что он послал послал воздушный поцелуй маме после своего гола в матче 5-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:0).
"Маме", - написал Смолов в своем Instagram, прикрепив видео с поцелуем.
Форвард отметился голом на 17-м минуте, открыв счет в матче. В этой встрече "Локомотив" одержал победу со счетом 4:0 и в данный момент занимает шестое место в чемпионате России.
Не пропустите: На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR.
опрос
Лента новостей
-
"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
-
"Аякс" с трудом вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
-
"Олимпиакос" пробился в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
-
"Динамо" Загреб и "Русенборг" вышли в плей-офф раунд Лиги Чемпионов
-
"Валенсия" объявила о переходе ветерана "Вильярреала"
-
Киевское "Динамо" в невероятном матче вылетело из Лиги Чемпионов
-
Дзюба оценил свои шансы перебраться в АПЛ
-
Смолов признался, кому послал воздушный поцелуй после гола "Уралу"
-
Гризманн назвал кумира детства и любимого игрока "Барселоны"
-
Йеремейефф стал игроком дрезденского "Динамо"
-
АПОЭЛ выбил "Карабах" из квалификации Лиги Европы
-
Мане высказался о матче за Суперкубок УЕФА против "Челси"
-
Лэмпард рассказал о травме Канте перед битвой с "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА
-
"Манчестер Юнайтед" окончательно решил не продавать Погба
-
Агенты Коутиньо ждут новостей от "Барселоны". Хавбек может перейти в ПСЖ
-
Дзюба рассказал, чем займется после окончании карьеры футболиста
-
Стали известны детали трансфера Шюррле в "Спартак"
-
Дзюба сделал выбор между Кокориным и Мамаевым
-
1
"Манчестер Сити" избежал дисквалификации за нарушение трансферных правил
-
На экс-форварда "Ливерпуля" Старриджа претендует 13 клубов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1