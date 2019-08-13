Смолов признался, кому послал воздушный поцелуй после гола "Уралу"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов сообщил, что он послал послал воздушный поцелуй маме после своего гола в матче 5-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:0).

"Маме", - написал Смолов в своем Instagram, прикрепив видео с поцелуем.

Форвард отметился голом на 17-м минуте, открыв счет в матче. В этой встрече "Локомотив" одержал победу со счетом 4:0 и в данный момент занимает шестое место в чемпионате России.

Не пропустите: На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR.