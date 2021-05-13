Смолов процитировал рэпера OBLADAET после победы в Кубке России

Теги локомотив москвафедор смоловкрылья советов

Смолов процитировал рэпера OBLADAET после победы в Кубке РоссииФото: твиттер "Локомотива"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов необычно прокомментировал победу в Кубке России.

31-летний игрок решил процитировать рэпера OBLADAET, использовав слова из трека Poslevkusie: "Они не ставят на меня, но я ####### их".

Напомним, что в финале Кубка "Локомотив" обыграл "Крылья Советов" (3:1), а Смолов стал автором одного из голов.

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