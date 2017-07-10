Смолов проходит медобследование в Москве

Теги федор смоловкраснодар

Смолов проходит медобследование в МосквеВедущий форвард "Краснодара" Федор Смолов проходит медобследование в Москве, информирует СЭ.

По сведениям издания, за помощью в один из медицинских центров столицы 27-летний нападающий обратился ввиду полученной в товарищеском матче против московского ЦСКА травмы.

Примечательно, что обследование проходит под контролем специалистов из медицинских служб "Краснодара" и сборной России.

Напомним, Каррера намекнул на то, что Смолова в "Спартаке" не будет. | soccernews.ru

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