Ведущий форвард "Краснодара" Федор Смолов проходит медобследование в Москве, информирует СЭ.

По сведениям издания, за помощью в один из медицинских центров столицы 27-летний нападающий обратился ввиду полученной в товарищеском матче против московского ЦСКА травмы.

Примечательно, что обследование проходит под контролем специалистов из медицинских служб "Краснодара" и сборной России.

Напомним, Каррера намекнул на то, что Смолова в "Спартаке" не будет. | soccernews.ru