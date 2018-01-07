Смолов прокомментировал интерес со стороны "Бешикташа"

Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов прокомментировал информацию об интересе со стороны "Бешикташа".

По данным СМИ, турецкий клуб хочет купить российского нападающего в январе в качестве замены для ушедшего в "Эвертон" Дженка Тосуна.

"У меня действующий контракт с "Краснодаром". Я слышал об интересе "Бешикташа". Однако я не единственный, от кого зависит судьба трансфера. Для этого клуб должен дать разрешение" - сказал 27-летний футболист.

Напомним, что в контракте Смолова прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru