Смолов прокомментировал интерес со стороны "Бешикташа"

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Смолов прокомментировал интерес со стороны "Бешикташа"

Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов прокомментировал информацию об интересе со стороны "Бешикташа".

По данным СМИ, турецкий клуб хочет купить российского нападающего в январе в качестве замены для ушедшего в "Эвертон" Дженка Тосуна.

"У меня действующий контракт с "Краснодаром". Я слышал об интересе "Бешикташа". Однако я не единственный, от кого зависит судьба трансфера. Для этого клуб должен дать разрешение" - сказал 27-летний футболист. 

Напомним, что в контракте Смолова прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии
Евген

Ага, только Бешикташ вышел в 1/8 Лиги Чемпионов, притом с 1го места, а ЦСКА со Спартаком всосали. Вот тебе и уровень.

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Квинколобик

Турция нах ненужна, Чемпионат слабее чем наш!

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