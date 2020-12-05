Смолов прокомментировал перенесённую операцию на плече
Форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов рассказал, с чем была связана его недавняя операция.
"Со мной всё в порядке. Это была плановая операция. На одну железку во мне стало меньше", - сказал 30-летний футболист.
Хирургическое вмешательство потребовалось нападающему "железнодорожников" в связи с травмой плеча, полученной ещё в сентябре 2018 года.
В нынешнем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 16 матчей и забил 3 гола.
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