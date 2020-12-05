Смолов прокомментировал перенесённую операцию на плече

Теги локомотив москвафедор смолов

Смолов прокомментировал перенесённую операцию на плече

Форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов рассказал, с чем была связана его недавняя операция.

"Со мной всё в порядке. Это была плановая операция. На одну железку во мне стало меньше", - сказал 30-летний футболист.

Хирургическое вмешательство потребовалось нападающему "железнодорожников" в связи с травмой плеча, полученной ещё в сентябре 2018 года. 

В нынешнем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 16 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Павлюченко назвал причину невнятной игры Кокорина и Смолова в этом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Что посмотреть на выходных? Зидан против Лопетеги, дерби Северного Лондона и еще 2 ТОП-матча

Что посмотреть на выходных? Зидан против Лопетеги, дерби Северного Лондона и еще 2 ТОП-матча

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов