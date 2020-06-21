Смолов прокомментировал рекордную победу "Сельты"

Форвард "Сельты" Федор Смолов в своем инстаграме опубликовал фото после матча 39-го тура Примеры с "Алавесом".

Команда из Виго забила 6 безответных мечей, одержав самую крупную победу в истории команды с 1954 год.

30-летний футболист не отметился результативными действиями в этой встрече.

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