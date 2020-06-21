Смолов прокомментировал рекордную победу "Сельты"

Теги федор смоловсельта виго

Смолов прокомментировал рекордную победу "Сельты"

Форвард "Сельты" Федор Смолов в своем инстаграме опубликовал фото после матча 39-го тура Примеры с "Алавесом".

Команда из Виго забила 6 безответных мечей, одержав самую крупную победу в истории команды с 1954 год.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Well played chavales

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

30-летний футболист не отметился результативными действиями в этой встрече.

Не пропустите: "Сельта" Смолова одержала самую победу в чемпионате Испании за последние 55 лет| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Пулишич и Жиру принесли победу "Челси" в матче с "Астон Виллой"

Пулишич и Жиру принесли победу "Челси" в матче с "Астон Виллой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов