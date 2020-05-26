Смолов прокомментировал решение возобновить РПЛ с 21 июня

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов рассказал о своём отношении к решению исполкома РФС доиграть чемпионат России, возобновив турнир с 21 июня.

"По поводу России у меня впечатление, что немного поспешным решение выглядит. Потому что вроде как есть пример Германии, Испании и Италии, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ выступила с заявлением, что, мол, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдём. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов, и в России пока на снижение не идёт, к сожалению", - заявил Смолов.

Напомним, что в Испании футбольный сезон возобновится 8 или 12 июня.

Россия занимает третье место в мире по числу заражённых коронавирусом - более 362 тысяч человек.

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