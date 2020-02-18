Смолов прокомментировал свой дебютный гол в составе "Сельты"
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов прокомментировал свой дебютный гол в чемпионате Испании, забитый в ворота мадридского "Реала" (2:2) в матче 24-го тура Примеры.
"Я продолжил традицию начатую Александром Мостовым и Валерием Карпиным, которые тоже забивали "Реалу". Выполнил ли я основную задачу? На самом деле уже в аэропорт собираюсь в ближайшее время. Можно улетать со спокойной душой", - сказал Смолов в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
30-летний Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за "кельтов" три матча и забил один гол.
Не пропустите: Лопырева высказалась о дебютном голе Смолова за "Сельту". | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ
-
"Милан" обыграл "Торино" и приблизился к зоне еврокубков
-
Мануэл Фернандеш отсудил 12 миллионов у "Локомотива"
-
Смолов забил на "Бернабеу", "Лацио" сказал "да" чемпионству, а Холанд опять на коне: рассказываем, что там у европейцев!
-
В ПСЖ разочарованы покупкой Неймара
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 февраля
-
Арбитр отменил два гола "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 1965 года
-
"Приехали на стрелку". Дзюба поделился фотографией со Слуцким
-
2
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ
-
"Милан" обыграл "Торино" и приблизился к зоне еврокубков
-
Форвард "Газиантепспора" не забил два пенальти за пять минут в чемпионате Турции
-
Смолов прокомментировал свой дебютный гол в составе "Сельты"
-
Девушка Роналду похвасталась украшениями на одной руке стоимостью не менее миллиона евро
-
"Челси" нацелился на одного из лидеров "Лацио"
-
Кокорин прокомментировал свой дебют за "Сочи"
-
Мануэл Фернандеш отсудил 12 миллионов у "Локомотива"
-
Клопп оценил шансы Александер-Арнольда выиграть "Золотой мяч"
-
Владелец "Сочи" оценил дебют Кокорина
-
Роналду показал, как он восстанавливается после матчей и тренировок
-
2
Месси разделил с чемпионом "Формулы-1" приз лучшему спортсмену года
-
1
"Люди становятся злее". Вратарь "Спартака" пожаловался на обстановку в России
-
Чорлука включил Гильерме и Бэйла в свою команду мечты
-
"Ливерпуль" объявил заявку на матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
1
Венгер высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14