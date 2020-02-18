Смолов прокомментировал свой дебютный гол в составе "Сельты"

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Смолов прокомментировал свой дебютный гол в составе "Сельты"

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов прокомментировал свой дебютный гол в чемпионате Испании, забитый в ворота мадридского "Реала" (2:2) в матче 24-го тура Примеры.

"Я продолжил традицию начатую Александром Мостовым и Валерием Карпиным, которые тоже забивали "Реалу". Выполнил ли я основную задачу? На самом деле уже в аэропорт собираюсь в ближайшее время. Можно улетать со спокойной душой", - сказал Смолов в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

30-летний Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за "кельтов" три матча и забил один гол.

Не пропустите: Лопырева высказалась о дебютном голе Смолова за "Сельту". | http://soccernews.ru 
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