Смолов прокомментировал свой дебютный гол в составе "Сельты"

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов прокомментировал свой дебютный гол в чемпионате Испании, забитый в ворота мадридского "Реала" (2:2) в матче 24-го тура Примеры.

"Я продолжил традицию начатую Александром Мостовым и Валерием Карпиным, которые тоже забивали "Реалу". Выполнил ли я основную задачу? На самом деле уже в аэропорт собираюсь в ближайшее время. Можно улетать со спокойной душой", - сказал Смолов в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

30-летний Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за "кельтов" три матча и забил один гол.

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