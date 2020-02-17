Смолов прокомментировал свой дебютный гол за "Сельту"

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Смолов прокомментировал свой дебютный гол за "Сельту"

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов высказался о ничьей с мадридским "Реалом" в матче 24-го тура Примеры, а также о своём дебютном голе в испанском чемпионате.

"Доволен своим первым голом и результатом "Сельты", - написал 30-летний россиянин в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy with my first goal and the result @rccelta ⚽️

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Напомним, что Смолов открыл счёт в матче, а в концовке игры "Сельта" вырвала ничью на "Сантьяго Бернабеу".

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