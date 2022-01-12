Смолов прокомментировал свой переход в "Динамо"

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Смолов прокомментировал свой переход в "Динамо"Фото: инстаграм "Динамо"\Автор неизвестен

Форвард сборной России Федор Смолов прокомментировал свой трансфер из "Локомотива" в московское "Динамо".

"В "Динамо" я многому научился, здесь происходило мое становление в профессиональном футболе. Искренне рад оказаться вновь дома!", — цитирует Смолова клубный твиттер "Динамо".

В стане бело-голубых Федор будет выступать под 40-м номером. Под этим номером Смолов играл в "Динамо" в период с 2006 по 2009 годы. 

За этот трансфер "Локомотив" получил 10 миллионов рублей.

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