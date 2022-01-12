Смолов прокомментировал свой переход в "Динамо"
Фото: инстаграм "Динамо"\Автор неизвестен
Форвард сборной России Федор Смолов прокомментировал свой трансфер из "Локомотива" в московское "Динамо".
"В "Динамо" я многому научился, здесь происходило мое становление в профессиональном футболе. Искренне рад оказаться вновь дома!", — цитирует Смолова клубный твиттер "Динамо".
#ФёдорМихайлович, несказанно рады видеть— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022
Нападающий подписал контракт с нашим клубом и поделился эмоциями от возвращения в «Динамо» ⤵️#ДинамоМосква #Смолов #футбол
В стане бело-голубых Федор будет выступать под 40-м номером. Под этим номером Смолов играл в "Динамо" в период с 2006 по 2009 годы.
За этот трансфер "Локомотив" получил 10 миллионов рублей.
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