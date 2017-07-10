Смолов пропустил презентацию новой формы "Краснодара"

Теги краснодарфёдор смолов

Смолов пропустил презентацию новой формы "Краснодара""Краснодар" провел презентацию новой формы на сезон-2017/18, во время которой не было нападающего Федора Смолова.

Интересно, что в прошлом году 27-летний игрок принимал участие в таком мероприятии.

СМИ связывают ситуацию с возможным переходом форварда в "Спартак" или "Зенит".

В прошлом сезоне Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В 22-х играх он забил 18 голов. | http://soccernews.ru

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