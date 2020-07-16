Смолов пропустит предпоследний матч "Сельты" в этом сезоне
Нападающий Фёдор Смолов не попал в заявку "Сельты" на матч 37-го тура Примеры против "Леванте".
Напомним, что россиянин также пропустил предыдущую игру из-за отёка приводящей мышцы правой ноги.
Матч "Сельта" - "Леванте" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
30-летний Смолов выступает за галисийский клуб на правах аренды, в его активе 14 поединков и 2 забитых гола.
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