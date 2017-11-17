Смолов: "Против испанцев сыграли достаточно смело и агрессивно"

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Смолов: "Против испанцев сыграли достаточно смело и агрессивно"

Форвард "Краснодара" и сборной России Фёдор Смолов дал комментарии по поводу двух товарищеских матчей национальной команды против Аргентины и Испании.

"С Аргентиной мы сыграли не в свою силу, по крайней мере, в плане атаки. Против испанцев сыграли достаточно смело и агрессивно, играли в атакующий футбол и всё получалось. Осознание того, что мы можем играть на равных с любым соперником, было. Последний матч прибавил веры в нашу сборную со стороны болельщиков. Что мы можем играть с такими сборными на равных, не только от обороны, а показывать достойный, атакующий, содержательный футбол и забивать красивые голы" - сказал Смолов.

Напомним, что сборная России проиграла Аргентине со счётом 0:1 и сыграла вничью с Испанией со счётом 3:3.

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