Смолов проведет онлайн-тренировку в своем инстаграме

Форвард "Сельты" Федор Смолов, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", проведет онлайн-тренировку вместе с Nike.

Занятие состоится 9 апреля в инстаграм-аккаунте футболиста. Смолов покажет фанатов ряд упражнения для поддержания формы. Трансляция начнется в 19:00 (мск).

Напомним, несколько дней назад Смолов вернулся в Москву из Испании на период пандемии коронавируса. Все спортивные мероприятия отменены из-за угрозы инфекции.

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