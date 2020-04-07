Смолов проведет онлайн-тренировку в своем инстаграме

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Смолов проведет онлайн-тренировку в своем инстаграме

Форвард "Сельты" Федор Смолов, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", проведет онлайн-тренировку вместе с Nike.

Занятие состоится 9 апреля в инстаграм-аккаунте футболиста. Смолов покажет фанатов ряд упражнения для поддержания формы. Трансляция начнется в 19:00 (мск).

Напомним, несколько дней назад Смолов вернулся в Москву из Испании на период пандемии коронавируса. Все спортивные мероприятия отменены из-за угрозы инфекции.

Не пропустите: Смолов вступил в конфликт с известным агентом из-за своего возвращения в Россию | http://soccernews.ru
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