Смолов провел 100-й матч за "Краснодар"

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Смолов провел 100-й матч за "Краснодар"
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов сыграл в матче 1-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:2).

Этот матч стал сотым для футболиста в футболке краснодарского клуба. В нем он забил гол, а также допустил ошибку, приведшую к забитому мячу в ворота его команды.

28-летний Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года и забил за это время 63 гола.

Не пропустите: Смолов "привез" гол в свои ворота. | http://soccernews.ru

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