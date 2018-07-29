Смолов провел 100-й матч за "Краснодар"



Нападающий "Краснодара" Федор Смолов сыграл в матче 1-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:2).

Этот матч стал сотым для футболиста в футболке краснодарского клуба. В нем он забил гол, а также допустил ошибку, приведшую к забитому мячу в ворота его команды.

28-летний Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года и забил за это время 63 гола.

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