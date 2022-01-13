Смолов провёл первую тренировку после возвращения в "Динамо"
Фото инстаграм "Динамо"
Пресс-служба московского "Динамо" показала кадры с первой тренировки нападающего Фёдора Смолова после возвращения в команду.
31-летний футболист занимался с "бело-голубыми" на сборе в Катаре.
Первая тренировка после возвращения ✅— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022
Настроение #ДинамоМосква #Смолов #футбол pic.twitter.com/YVz8sXpMFL
Смолов является воспитанником "Динамо", он выступал за столичный клуб до 2015 года. В среду было объявлено о выкупе игрока у "Локомотива".
Не пропустите: Смолов определился с номером в "Динамо". | http://soccernews.ru
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