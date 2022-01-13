Смолов провёл первую тренировку после возвращения в "Динамо"

Фото инстаграм "Динамо"

Пресс-служба московского "Динамо" показала кадры с первой тренировки нападающего Фёдора Смолова после возвращения в команду.

31-летний футболист занимался с "бело-голубыми" на сборе в Катаре.

Смолов является воспитанником "Динамо", он выступал за столичный клуб до 2015 года. В среду было объявлено о выкупе игрока у "Локомотива".

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