Смолов провёл первую тренировку после возвращения в "Динамо"

Теги динамо москвафедор смолов

Смолов провёл первую тренировку после возвращения в "Динамо"

Фото инстаграм "Динамо"

Пресс-служба московского "Динамо" показала кадры с первой тренировки нападающего Фёдора Смолова после возвращения в команду.

31-летний футболист занимался с "бело-голубыми" на сборе в Катаре.

Смолов является воспитанником "Динамо", он выступал за столичный клуб до 2015 года. В среду было объявлено о выкупе игрока у "Локомотива".

Не пропустите: Смолов определился с номером в "Динамо". | http://soccernews.ru
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