Смолов провёл забавный баттл с Бузовой

1 Теги локомотив москвафедор смолов

Смолов провёл забавный баттл с Бузовой

На YouTube-канале "Чикен Карри" опубликовали забавный баттл с участием форварда "Локомотива" Фёдора Смолова и певицы Ольги Бузовой.

В 42-минутном ролике было много забавных моментов. Один из них представляем вашему вниманию.

В итоге победителем из баттла вышел Смолов. Правда, во время шоу он потерял 400 тысяч рублей, зато доброе дело сделал - средства пойдут на благотворительность, а именно ремонт дома культуры в селе Костин Лог.

Не пропустите: Стала известна причина отсутствия Смолова в матче с "Рубином". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

[email protected]

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/moypres

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ объявил о приобретении игрока дортмундской "Боруссии"

ПСЖ объявил о приобретении игрока дортмундской "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Крылья Советов Крылья Советов 1 3
2 Урал Урал 1 3
3 Ростов Ростов 1 3
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 1 3
5 Ахмат Ахмат 1 3
6 Спартак Москва Спартак Москва 1 3
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 1 1
8 Динамо Москва Динамо Москва 1 1
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 1 1
10 Рубин Рубин 1 1
11 Уфа Уфа 1 0
12 Оренбург Оренбург 1 0
13 Тамбов Тамбов 1 0
14 Краснодар Краснодар 1 0
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 1 0
16 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов