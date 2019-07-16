Смолов провёл забавный баттл с Бузовой
На YouTube-канале "Чикен Карри" опубликовали забавный баттл с участием форварда "Локомотива" Фёдора Смолова и певицы Ольги Бузовой.
В 42-минутном ролике было много забавных моментов. Один из них представляем вашему вниманию.
В итоге победителем из баттла вышел Смолов. Правда, во время шоу он потерял 400 тысяч рублей, зато доброе дело сделал - средства пойдут на благотворительность, а именно ремонт дома культуры в селе Костин Лог.
Не пропустите: Стала известна причина отсутствия Смолова в матче с "Рубином". | http://soccernews.ru
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