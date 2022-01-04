Смолов проводит отпуск с внучкой Ельцина (фото)

Фото: инстаграм Марии Юмашевой/Автор неизвестен

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов проводит отпуск с 19-летней Марией Юмашевой, которая является внучкой первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

"Это может разбить твое сердце", - написала Юмашева в своем инстаграме, опубликовав фотографии с отдыха.

Стоит отметить, впервые слухи об отношениях Смолова и Юмашевой появились еще в то время, когда девушка была несовершеннолетей.

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