Смолов рассказал, чего не хватает "Краснодару" для выхода в Лигу Чемпионов

Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов рассказал, чего не хватает его команде для выхода в Лигу Чемпионов.

"Необходимо качественное усиление состава. Оно и раньше требовалось, а уж теперь, после ухода Гранквиста - тем более. Всё-таки Андрес - капитан команды, один из сильнейших центральных защитников Премьер-лиги. Найти ему равноценную замену невероятно сложно" - сказал Смолов.

Напомним, что сезон 2017/18 "Краснодар" завершил на четвёртом месте в РФПЛ и сыграет в Лиге Европы.

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