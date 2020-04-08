Смолов рассказал, что дважды мог стать игроком "Зенита"

Форвард "Сельты" Федор Смолов, права на которого принадлежат "Локомотиву", в прямом эфире в инстаграме рассказал, что дважды мог стать игроком "Зенита".

"Почему не перешел в "Зенит"? В какой-то момент я хотел туда перейти, но "Краснодар" с "Зенитом" не смогли договориться, трансфер не состоялся.

В какой-то момент "Краснодар" был готов отпустить меня. Это было за полгода до чемпионата мира. Тогда я отказался, так как не видел смысла. Понимал, что через полгода чемпионат мира. Если бы я перешел в "Зенит", то через полгода на меня уже была бы другая цена, а я хотел уехать в Европу. Отталкивался от этого", - сказал Смолов.

Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за "кельтов" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол.

А еще: Мостовой раскритиковал Путина за надбавки врачам в условиях пандемии коронавируса| http://soccernews.ru

Не пропустите: Смолов объяснил, почему сдержанно праздновал гол в ворота "Реала". | http://soccernews.ru