Смолов рассказал, что дважды мог стать игроком "Зенита"

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Смолов рассказал, что дважды мог стать игроком "Зенита"

Форвард "Сельты" Федор Смолов, права на которого принадлежат "Локомотиву", в прямом эфире в инстаграме рассказал, что дважды мог стать игроком "Зенита".

"Почему не перешел в "Зенит"? В какой-то момент я хотел туда перейти, но "Краснодар" с "Зенитом" не смогли договориться, трансфер не состоялся.

В какой-то момент "Краснодар" был готов отпустить меня. Это было за полгода до чемпионата мира. Тогда я отказался, так как не видел смысла. Понимал, что через полгода чемпионат мира. Если бы я перешел в "Зенит", то через полгода на меня уже была бы другая цена, а я хотел уехать в Европу. Отталкивался от этого", - сказал Смолов.

Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за "кельтов" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол.

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