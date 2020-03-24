Смолов рассказал, что Кокорин зовет его в "Сочи"
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, играющий в "Сельте" на правах аренды в своем инстаграме рассказал, что форвард "Сочи" Александр Кокорин зовет его в сочинский клуб.
"Кокорин зовет в "Сочи". Говорит, там топка. В "Сельте" все было прекрасно до момента наступления этого вируса. Сейчас мне домой велик привезли, занимаюсь. Еще дорожку хотел, но не поместилась, хата небольшая.
Кстати, как думаете, мир будет прежним после карантина, локдауна, закрытия границ и всего, что сейчас происходит?" - сказал Смолов.
Ранее футболист сообщил, что "Сельта" не отпустила его в Москву на время карантина.
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