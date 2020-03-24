Смолов рассказал, что "Сельта" не отпустила его в Москву на время карантина
Форвард "Локомотива" Федор Смолов, который на данный момент играть в "Сельте", в своем инстаграме рассказал о жизни в Испании во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
"Карантин продлили до 15 апреля. Меня не отпустили в Москву. Сижу дома, тренируюсь, выполняю программу. Вчера все решалось. Думал, что отпустят в связи с тем, что карантин продлили, но клуб рассчитывает, что чемпионат будет продолжен.
Обстановка нормальная. 22 градуса, солнышко, океан, атлантический воздух. На улицу выходить можно только за продуктами, в аптеку или погулять с собакой. Кто-то с животными гуляет, кто-то с девушками. Нужно специальное разрешение. Если выходишь на улицу без разрешения - штраф 600 евро, а на третий или четвертый раз сажают в тюрьму.
Жизнь-боль - это когда ты в чужой стране, никого из друзей и знакомых, даже на улицу выйти не можешь. Зато есть время заняться развитием. Кому-то. Мне не грозит. Книжки читаю. Сейчас читаю "Маленькая жизнь", - сказал Смолов.
На данный момент во всем мире свыше 384 тысяч зараженных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14