Смолов рассказал, что "Сельта" не отпустила его в Москву на время карантина

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Смолов рассказал, что "Сельта" не отпустила его в Москву на время карантина

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, который на данный момент играть в "Сельте", в своем инстаграме рассказал о жизни в Испании во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

"Карантин продлили до 15 апреля. Меня не отпустили в Москву. Сижу дома, тренируюсь, выполняю программу. Вчера все решалось. Думал, что отпустят в связи с тем, что карантин продлили, но клуб рассчитывает, что чемпионат будет продолжен.

Обстановка нормальная. 22 градуса, солнышко, океан, атлантический воздух. На улицу выходить можно только за продуктами, в аптеку или погулять с собакой. Кто-то с животными гуляет, кто-то с девушками. Нужно специальное разрешение. Если выходишь на улицу без разрешения - штраф 600 евро, а на третий или четвертый раз сажают в тюрьму.

Жизнь-боль - это когда ты в чужой стране, никого из друзей и знакомых, даже на улицу выйти не можешь. Зато есть время заняться развитием. Кому-то. Мне не грозит. Книжки читаю. Сейчас читаю "Маленькая жизнь", - сказал Смолов.

На данный момент во всем мире свыше 384 тысяч зараженных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.

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