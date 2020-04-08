Смолов рассказал, что "Сельта" отпустила его в Россию

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Смолов рассказал, что "Сельта" отпустила его в Россию

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, который играет в аренде за "Сельту", в инстаграме рассказал разрешил ли ему испанский клуб покидать Испанию. 

"Я просил: "Отпустите, какая разница, где сидеть". Нет вообще условий, чтобы тренироваться. Мне сказали: "мы все понимаем, мы тебя отпускаем". Насколько я понимаю, ла лига не разрешала, но клуб разрешил. Я бы без разрешения не улетел. Индивидуальные тренировки? Есть индивидуальная программа тренировок, ничего особенного", - рассказал футболист.

Отметим, завтра, 9 апреля, футболист совместно с Nike проведет онлайн-тренировку в инстаграме.

Напомним, несколько дней назад Смолов вернулся в Москву из Испании на период пандемии коронавируса. Все спортивные мероприятия отменены из-за угрозы инфекции.

Не пропустите: Смолов вступил в конфликт с известным агентом из-за своего возвращения в Россию | http://soccernews.ru
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