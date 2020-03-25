Смолов рассказал, как пообщался с Рамосом

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Смолов рассказал, как пообщался с Рамосом

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, играющий в аренде в "Сельте", в своем инстаграме рассказал, как пообщался с защитником "Реала" Серхио Рамосом.

"Он мне сказал привет, типа Welcome to La Liga.

Пообщались, спросил, как впечатления. И сказал, что надо было раньше приезжать", - сказал Смолов.

Ранее российский футболист сообщил, что "Сельта" не отпускает его в Москву на время карантина. Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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