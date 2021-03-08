Смолов рассказал, кому он посвятил гол в ворота тульского "Арсенала"
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов рассказал, что он посвятил своей маме гол в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (3:0).
"У меня была самая продолжительная травма в моей карьере, ровно четыре месяца. Рад, что команда взяла три очка, в Туле играть непросто, последние годы мы здесь уступали постоянно, поэтому был принципиальный матч, даже несмотря на качество поля — победили заслуженно. Свой гол я посвящаю маме, она сильно переживала, с 8 марта! — сказал Смолов в эфире телеканала "Матч Премьер".
31-летний Смолов является воспитанником "Динамо". За "Локомотив" он выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард провел за "железнодорожников" 17 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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