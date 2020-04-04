Смолов рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Милан"

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Смолов рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Милан"

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов подтвердил, что в январе полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук мог оказаться в "Милане", но клуб заблокировал его переход.

"Я болею за "Милан". Знаю, что у Лёхи Миранчука была возможность перейти в "Милан" и наладить там всё. Я с ним разговаривал по этому поводу, да. И он хотел поехать. Но у "Локомотива" была твёрдая позиция, которую я понимаю. Сам он был готов. Но думаю, что в то же время ему было боязно и страшновато. Он привык быть с братом. Какие-то сложные ситуации, когда рядом родной брат, всегда легче. Уехать одному в чужую страну ему тяжеловато: он помоложе и английский знает не так хорошо, насколько я могу судить. С игровой точки зрения проблем, думаю, не будет. Говорю именно про быт", - сказал Смолов.

По данным СМИ, "Милан" хотел арендовать Миранчука до конца сезона за 3 миллиона евро с опцией выкупа за 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что не отпускать хавбека в Италию решил наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин, который после ухода Смолова побоялся потерять ещё одного лидера.

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