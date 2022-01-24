Смолов рассказал о причинах поражения от Хорватии
Фото: инстаграм Смолова\Автор неизвестен
Форвард сборной России и московского "Динамо" Федор Смолов рассказал о причинах поражения в матче со сборной Хорватии (0:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.
– Сборной России не хватило совсем чуть-чуть, чтобы напрямую отобраться на чемпионат мира. По прошествии времени можете сказать, в чем была главная проблема в матче с хорватами?
– Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться.
Думаю, что мы проиграли еще до игры, потому что испугались, – приводит слова нападающего пресс-служба "Динамо".
24 марта сборная России сыграл с командой Польши в стыках за выход на ЧМ-2022.
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