Смолов рассказал о своем перелете в Москву через Минск

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, который играет в аренде за "Сельту", в инстаграме рассказал о перелете из Испании в Минск.

"Я в Москве. Знаменитый перелет был, да. В Минске тепло, люди добрые, врачи и медсестры. Температуру замерили. Я заполнил анкету, что лечу транзитом в Москву", - сказал футболист.

Напомним, несколько дней назад Смолов вернулся в Москву из Испании на период пандемии коронавируса. Все спортивные мероприятия отменены из-за угрозы инфекции.

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