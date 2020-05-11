Смолов рассказал о своем самочувствии перед возобновлением тренировок с "Сельтой"

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов сегодня, 11 мая, прибыл на первую тренировку клуба после паузы, связанной с пандемией коронавируса, утверждает Mundo Celeste.

На базе футболист рассказал, что чувствует себя хорошо. С сегодняшнего дня игроки "Сельты" начали тренироваться в небольших группах с использованием масок и перчаток.

Smolov en su entrada a A Madroa dijo en perfecto castellano sentirse "muy bien" #Celta @desmarquecelta pic.twitter.com/0HTFLHdS0I — Alberto Bravo (@ABravoCameselle) May 11, 2020

По последним данным, в Испании коронавирусом заражены почти 263 тысячи человек, скончалось около 27 тысяч.

А еще: Ла Лига опровергла заявление тренера "Леганеса" о возобновлении сезона с 20 июня| http://soccernews.ru