Смолов рассказал о своем состоянии

Теги россияфедор смолов

Смолов рассказал о своем состоянии
Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что его травма не является серьезной.

"Все обошлось. Рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам", – написал игрок в своем твиттере.

Напомним, что на тренировке команды во вторник футболист получил повреждение колена и покинул поле с привязанным к ноге льдом.

Не пропустите: Стал известен предварительный диагноз Смолова. | http://soccernews.ru

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