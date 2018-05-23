Смолов рассказал о своем состоянии



Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что его травма не является серьезной.

"Все обошлось. Рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам", – написал игрок в своем твиттере.

Напомним, что на тренировке команды во вторник футболист получил повреждение колена и покинул поле с привязанным к ноге льдом.

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