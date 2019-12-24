Смолов рассказал об отношениях с Кокориным и Мамаевым

Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов на канале "КраСава" рассказал о том, общался ли с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым после того, как они вышли из тюрьмы.

"Мамаев вообще вышел в свой день рождения. Я ему позвонил, мы были в Германии перед матчем с "Байером". Говорит, что привыкает ко всему, что происходит на воле. После того как Паша подписался с "Ростовом" и переехал туда, периодически играем в CS, и Саша играет тоже. Что касается рассказов Мамаева про тюрьму, там страшно и тяжело психологически. И нужно отдавать себе отчёт вплоть до того, куда ты смотришь", - сказал Смолов.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.

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