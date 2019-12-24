Смолов рассказал об отношениях с Кокориным и Мамаевым
Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов на канале "КраСава" рассказал о том, общался ли с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым после того, как они вышли из тюрьмы.
"Мамаев вообще вышел в свой день рождения. Я ему позвонил, мы были в Германии перед матчем с "Байером". Говорит, что привыкает ко всему, что происходит на воле. После того как Паша подписался с "Ростовом" и переехал туда, периодически играем в CS, и Саша играет тоже. Что касается рассказов Мамаева про тюрьму, там страшно и тяжело психологически. И нужно отдавать себе отчёт вплоть до того, куда ты смотришь", - сказал Смолов.
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15