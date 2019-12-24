Смолов рассказал, почему он отказался от огромной зарплаты в Китае

Теги локомотив москвафедор смолов

Смолов рассказал, почему он отказался от огромной зарплаты в Китае
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов рассказал, что он отклонил предложение китайского клуба, который был готов платить ему зарплату в размере около девяти миллионов евро в год.

"Я отказался, потому что деньги — не главное. После перехода в Китай возможность отъезда в европейский клуб практически равна нулю. Всех денег не заработаешь. Люди, которые подписывают контракт на 9 миллионов в год, начинают думать, что у кого-то 13, у кого-то – 20. Если за этим гнаться, сам себя растеряешь. Об отказе не жалею", - сказал Смолов интервью YouTube-каналу "КраСава".

29-летний Смолов выступает за "Локомотив" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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