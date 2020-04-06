Смолов рассказал, почему покинул Испанию

1 Теги сельта виго iiфёдор смолов

Смолов рассказал, почему покинул Испанию

Форвард "Сельты" Федор Смолов в своем инстаграме рассказал, почему решил вернуться в Москву из Испании.

Ранее сообщалось, что футболист вернулся на родину без разрешения испанского клуба.

"В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье.

Я благодарен "Сельте" за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы.

Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба, буду счастлив вернуться в Виго", - сказал Смолов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, что бы быть ближе к моей семье. Я благодарен Сельте за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго. Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría enfatizar que Informé al club sobre todos los pasos. Ahora que estoy en cuarentena obligatoria, estoy en contacto continuo con el equipo técnico para seguir el protocolo que se ha establecido. Les pido que traten esta situación con comprensión. En cuanto todo empiece a mejorar estaré encantado de volver a Vigo.❤️⚽️

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Некоторые СМИ писали, что футболист вернулся в Россию, чтобы отпраздновать день рождения своей возлюбленной.

Не пропустите: AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной| http://soccernews.ru
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