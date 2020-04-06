Смолов рассказал, почему покинул Испанию

Форвард "Сельты" Федор Смолов в своем инстаграме рассказал, почему решил вернуться в Москву из Испании.

Ранее сообщалось, что футболист вернулся на родину без разрешения испанского клуба.

"В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье.

Я благодарен "Сельте" за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы.

Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба, буду счастлив вернуться в Виго", - сказал Смолов.

Некоторые СМИ писали, что футболист вернулся в Россию, чтобы отпраздновать день рождения своей возлюбленной.

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