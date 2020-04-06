Смолов рассказал, почему покинул Испанию
Форвард "Сельты" Федор Смолов в своем инстаграме рассказал, почему решил вернуться в Москву из Испании.
Ранее сообщалось, что футболист вернулся на родину без разрешения испанского клуба.
"В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье.
Я благодарен "Сельте" за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы.
Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба, буду счастлив вернуться в Виго", - сказал Смолов.
В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, что бы быть ближе к моей семье. Я благодарен Сельте за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго. Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría enfatizar que Informé al club sobre todos los pasos. Ahora que estoy en cuarentena obligatoria, estoy en contacto continuo con el equipo técnico para seguir el protocolo que se ha establecido. Les pido que traten esta situación con comprensión. En cuanto todo empiece a mejorar estaré encantado de volver a Vigo.❤️⚽️
Некоторые СМИ писали, что футболист вернулся в Россию, чтобы отпраздновать день рождения своей возлюбленной.
Не пропустите: AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной| http://soccernews.ru
главное
-
Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом
-
"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию
-
AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной
-
Роналду решил вернуться в "Реал"
-
Эффектная ведущая клубного телеканала "Ювентуса" восхитила фанатов страстным танцем
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 апреля
-
1
Смолов рассказал, почему покинул Испанию
-
1
Азмун высказался об интересе со стороны "Наполи"
-
2
Хави: "Роналдиньо принял Месси как младшего брата"
-
Шалимов защищается от коронавируса в стильной экипировке
-
Мостовой заявил, что все еще хочет стать тренером
-
Тиаго Силва летом может перейти в "Милан"
-
1
Игроки "Баварии" начнут тренироваться с 6 апреля
-
Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом
-
Бернардески покинет "Ювентус" по окончании сезона
-
Фалькао этим летом может покинуть "Галатасарай"
-
Мостовой: "Дзюба точно входит в топ-2 в чемпионате России"
-
"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" права на хавбека Пашалича
-
1
"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию
-
AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной
-
Мостовой высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России
-
Уткин прокомментировал возвращение Смолова в Россию
-
2
Медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ
-
Роналду решил вернуться в "Реал"
-
2
"Манчестер Сити" серьезно накажет Уокера, который вызвал на дом проституток во время карантина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14