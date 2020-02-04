Смолов рассказал, почему решил перейти в "Сельту"

Новый игрок "Сельты" Федор Смолов на пресс-конференции рассказал, почему решил перейти в испанский клуб.

Права на 29-летнего футболиста принадлежат "Локомотиву".

"Я очень горд и рад находится здесь. В России "Сельта" очень известна благодаря Карпину и Мостовом. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу двигаться дальше.

Почему я выбрал "Сельту"? Это лучший чемпионат в мире. И в детстве я смотрел матчи "Сельты" с Карпиным и Мостовом. Следил за командой", - сказал Смолов.

Испанский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона.

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