Смолов рассказал, почему решил перейти в "Сельту"
Новый игрок "Сельты" Федор Смолов на пресс-конференции рассказал, почему решил перейти в испанский клуб.
#BenvidoSmolov pic.twitter.com/p0KLWma9er— RC Celta (@RCCelta) February 4, 2020
Права на 29-летнего футболиста принадлежат "Локомотиву".
"Я очень горд и рад находится здесь. В России "Сельта" очень известна благодаря Карпину и Мостовом. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу двигаться дальше.
Почему я выбрал "Сельту"? Это лучший чемпионат в мире. И в детстве я смотрел матчи "Сельты" с Карпиным и Мостовом. Следил за командой", - сказал Смолов.
Испанский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона.
А еще: Яго Аспас высказался о переходе Смолова в "Сельту" | http://soccernews.ru
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