Смолов рассказал, сколько времени ему потребовалось на принятие предложения "Сельты"

Форвард "Сельты" Фёдор Смолов признался, что очень быстро ответил согласием на предложение стать игроком галисийской команды.

"Всё произошло очень быстро. Я был в отпуске в Лондоне, и во время ужина с друзьями мне позвонили и сказали об интересе "Сельты". Я не думал и десяти секунд. Согласился с удовольствием. На следующий день всю бумажную работу уже сделали. Клуб и тренер рассчитывают на меня. Я хочу полностью выкладываться и помочь "Сельте" изменить ситуацию", – сказал Смолов.

"Сельта" арендовала 29-летнего россиянина у "Локомотива" за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа.

В турнирной таблице Примеры "небесные" занимают предпоследнее место, имея в своём активе 17 очков в 22 матчах.

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