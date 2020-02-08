Смолов рассказал, сколько времени ему потребовалось на принятие предложения "Сельты"

1 Теги сельта вигофедор смолов

Смолов рассказал, сколько времени ему потребовалось на принятие предложения "Сельты"

Форвард "Сельты" Фёдор Смолов признался, что очень быстро ответил согласием на предложение стать игроком галисийской команды.

"Всё произошло очень быстро. Я был в отпуске в Лондоне, и во время ужина с друзьями мне позвонили и сказали об интересе "Сельты". Я не думал и десяти секунд. Согласился с удовольствием. На следующий день всю бумажную работу уже сделали. Клуб и тренер рассчитывают на меня. Я хочу полностью выкладываться и помочь "Сельте" изменить ситуацию", – сказал Смолов.

"Сельта" арендовала 29-летнего россиянина у "Локомотива" за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа.

В турнирной таблице Примеры "небесные" занимают предпоследнее место, имея в своём активе 17 очков в 22 матчах.

Не пропустите: Смолов назвал главное отличие Примеры от РПЛ. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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vityusha.fomin

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