Смолов разбил автомобиль за 150 тысяч долларов: опубликовано фото
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов попал в аварию, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, футболист разбил свой автомобиль BMW M5 First Edition, стоимостью порядка 150 тысяч долларов. Обычно на этой машине ездит девушка форварда, но в момент аварии за рулем был именно Смолов.
В ДТП никто не пострадал, водителя после него сразу забрали.
Напомним, что 28-летний Смолов крайне неудачно сыграл на Чемпионате Мира-2018, не забив ни одного гола в пяти матчах. Кроме того, форвард не реализовал послематчевый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).
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