Смолов разбил автомобиль за 150 тысяч долларов: опубликовано фото

40 Теги федор смоловкраснодар

Смолов разбил автомобиль за 150 тысяч долларов: опубликовано фото
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов попал в аварию, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист разбил свой автомобиль BMW M5 First Edition, стоимостью порядка 150 тысяч долларов. Обычно на этой машине ездит девушка форварда, но в момент аварии за рулем был именно Смолов.

В ДТП никто не пострадал, водителя после него сразу забрали.

Напомним, что 28-летний Смолов крайне неудачно сыграл на Чемпионате Мира-2018, не забив ни одного гола в пяти матчах. Кроме того, форвард не реализовал послематчевый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

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Комментарии
Рудольф

Главное, что живой. А денег ещё заплатят,ещё купит не одну такую тачку, им они с неба сыпятся. Ни в шахту, ни на завод ходить не надо.

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Дотер

Я думал он надежда сборной, оказалось все наоборот

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Дотер

Месть за чемпионат не закончится

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Александр

От аварии никто не застрахован.А вот футбол.....Федор, иди в дубль Океан Находки.

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светлана

жаль парня...но я не вижу его хорошим в сборной,пусть лучше играет в "краснодаре".

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Сергей

Пидарасс вонючий, хорошо что никого не убил

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Анатолий

ни в футбол, ни водить... одни понты, зачем таким такие деньги платят, заслуженный "мастер"

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Poker Face

По хуй на Федю. Такой пепелац угробил(

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Олег

Неудачник.Одним словом.Причем во вред многим!!!

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Роман

Много шума. А кто этот Смолов?

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Алексей

Плакал он на поле!боялся что ебало расшибут в раздевалке ГНИДА

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Алексей

Пижон и чмо! Не надо его оправдывать. Какой он профессионал.Профессионал Фернандес хоть и промахнулсяю И нечего ему завидовать он просто УБЛЮДОК!

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Виталий Смирнов

Все СМИ наперебой. Это вам не про пенсии, телеголовы. А если про какого цвета трусы у див напечатать? Земля плоская.

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Игорь

люди завидуйте молча!!!!! пацан с 6-ти лет с футбольного поля не вылазит, если не знакомы с профессиональным спортом идите лесом и не говорите нечего, таких диванных спортсменов и политиков большая половина страны!!!!

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иван

все его успехи , вся страна видела. Понтов моря, толку ноль.

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Петя

Такие люди злые!Одни мрази и завистники!

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Данил

DANGER Сам ты чмо,ты нечего не добился, а у него нормальные результаты.

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Дуремар

Все пучком, Фёдор. Хуйня случается, главное ноги целые, с твоим то гонораром.... все ровно что для простолюдина запорожец въебать об стену, тупо для прикола... Купишь новую, ещё круче... А хэйтеры они всегда были, есть и будут...

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Тамара михайловна

Добрый День!!! После ЧМ по футболу просто постоянно идут целенаправленно нападки на Федор Смолова!!! Люди очнитесь , сколько можно , все живы слава Богу и здоровы, извините меня не такие команды как сборная России покинули ЧМ и что??? У каждого из нас бывают ошибки, через 2 года можно все исправить, пусть команда готовиться и победит , победит обязательно Мы все в это верим!!! Хватит травить Федора!!!! с уважением!!!

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Евгений

Главное как смолов забивал, так "надежда сборной" как обосрался, так все "враг народа"

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DANGER

он чмо иму только за пивом бегать!

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Дмитрий

Ничего страшного,главное,что жив-здоров. А машина это дело наживное,проиграют ещё пару матчей,новую купит. Ну а пока придется на Ламборджини за 37млн кататься..))

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сергей

хватит гноить фёдора его нужно подержать в трудное для него время

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Я

Ага, давайте все ему скинемся на новую машину!

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петрович

не,лучше на соску...

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Мужик.

Это просто ПОЛУфедор , как играет так и машину водит !!!

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Мужик.

Это просто ПОЛУфедор , как играет так и машину водит !!!

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Ромашка

Какая разница??? ну разбил машину,с кем не бывает!? а почему позор? если вы попадаете в ДТП, то вам позор?? вы позорник?? отстой??

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руслан

авария всегда плохо.главное что жив.я думаю что у него есть шансы проявить себя и извинится перед всей страной.

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Евгений

Оставьте парня в покое!

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Вячеслав

У каждого в жизни случается "злая" полоса. Человека нужно поддерживать, а не втаптывать в грязь, не давая возможности оправиться. Фёдор талантливый спортсмен (таких мало в нашем футболе), много раз удивлял и радовал нас. За это ему спасибо! Я верю в него. Он всё преодолеет, было бы здоровье! Хочу пожелать ему именно здоровья, набраться терпения и проявить волю. А еще "забить" на участие в рекламе, а подумать о своём росте в профессии. Пример - Рональдо. Вот так - пахарь! А всех, кто хочет что-то сказать в адрес Смолова или адрес других, прошу - подумайте, оцените, взвесьте всё - ради чего вы высказываетесь, себя , наконец оцените, - что вы сделали в жизни, а потом уже высказывайтесь. Легко прикрывшись ником писать гадости. Правильнее - поддержать. В конечном счёте, если Фёдор снова заиграет - всем нам будет приятно и хорошо! Ведь играет он для нас....

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Оппонент

Дядя Слава,ты дурак???

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Вася

Вы задрали уже чихвостить спортсменов, Буквально год назад вы молились на смолова, а сейчас он позор футбола. 4 месяца назад все пытались научить Черчесова как правильно состав выбрать или какую тактику применить, а перед ЧМ вообще чуть ли ни вся строна орала что все нам пи....ец!!! После первых двух игр ЧМ вся страна была готова отсосать у черчесова, после уругвая опять началось все сборная показала свой уровень, потом испанию с чудом прошли опять черчесов крут сборная чемпион, хорватам пролетели по пеналям и Блять виноват почему то смолов

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Егор

Он вроде как отбился от своей бывшей кампании: Кокорин, Мамаев; понятно, хотел абстрагироваться, что бы не помешать своей карьере, но видно природу не обманешь. Лучшее,что у него получается,это сниматься в рекламных роликах, особенно примечателен, где он снимается с Ургантом, вид дебиловатого, недалекого парня. По моему в этом весь,"глупый" Федор Смолов, я не его оскорбляю, а то, что спроецировано в рекламном ролике на телеэкране. Федя, давай, вперед!!!Иди к своим: Кокорину, Мамаеву, там тебе и место ибо природу не обманешь.

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Хап

Лучше бы сам своей пустой башкой об столп уебался.

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Рус

Знаешь как лучше,делай.

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молчун

Жаль подавал надежды.Не смог...Звездная болезнь не щадит слабых духом.Скоро о нем забудут и будут вспоминать когда он в очередной раз что нибудь натворит.

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пёс тишка

кубаняку на гиляку, хэй хэй

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ГНОМъ

Я сам его почти ненавидел после ЧМ. Но сейчас его реально,жалко. Главное чтобы всё не продолжило идти по пизде, чтобы он собрался и вернулся на тот уровень, когда его первым из сборной слали в Европу.

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Док

Хоть в столб попал. Главное что живой.

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