Смолов решил сменить имидж

Теги федор смолов

Смолов решил сменить имиджФорвард "Краснодара" Федор Смолов решил сменить свой имидж.

Так,  в своем инстаграме 28-летний нападающий "быков" опубликовал фото со своей новой прической:

Напомним, Кержаков высказался о перспективах Смолова поиграть в Европе. | soccernews.ru

комментарии
Клоп

а где прическа

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Троглодит

Теперь его можно перепутать с Заболотным. Надеюсь, Смолов не станет таким же бревном.

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