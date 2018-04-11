Смолов решил сменить имидж

Форвард "Краснодара" Федор Смолов решил сменить свой имидж.

Так, в своем инстаграме 28-летний нападающий "быков" опубликовал фото со своей новой прической:

Напомним, Кержаков высказался о перспективах Смолова поиграть в Европе. | soccernews.ru