Смолов решил жениться на 17-летней внучке Ельцина

Форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов в скором времени станет семейным человеком.

Как сообщают российские СМИ, 29-летний футболист решил жениться на Марие Юмашевой - внучке первого президента России Бориса Ельцина.

Свадьба состоится в следующем году, поскольку сейчас девушке всего 17 лет. Торжество планируется провести на острове Сент-Барт.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 19 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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