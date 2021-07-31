Смолов резко высказался о возможном уходе из "Локомотива"

Фото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен

Форвард московского "Локомотива" Федор Смолов высказался о своем возможном уходе из клуба после волевой победы над ЦСКА, где нападающий сравнял счет в первом тайме.

– Понятно ли вам, что происходит в команде?

– Мне понятно.

– Говорят, что вы уходите.

– Кто говорит? Нобель? У него и спросите.

– Прокомментируйте уход Крыховяка.

– Еще никто не ушел, – сказал Смолов.

Напомним, что ранее российский инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией о том, что сразу несколько лидеров "Локомотива" могут покинуть команду, среди них был и Смолов.

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