Смолов: "Россия выстрелит на Чемпионате Мира, даже не сомневайтесь"



Нападающий сборной России Федор Смолов верит, что команда сумеет достойно выступить на Чемпионате Мира-2018.

"Домашний чемпионат мира – это совершенно другая история. Конечно, мы выстрелим! Даже не сомневайтесь! Просто всей стране нужно объединиться. А не так: я не пойду на стадион, чего за них болеть, ведь они проиграют?! Такие настроения в обществе все равно передаются команде. Считаю, всем надо сплотиться вокруг национальной команды. После Евро-2016 я понял одну вещь: такое количество негатива не проходит для людей бесследно. Все это влияет либо на здоровье, либо еще на что-то... Мысли материальны. Если ты вкладываешь в свои слова реальный гнев, это бьет по энергетике людей.

С группой нам повезло, это правда. Потому что нам могли попасться гораздо более сильные соперники и нам было бы гораздо труднее. Но, как показывает практика, не бывает проходных и легких матчей на чемпионате мира, потому что есть страны, и на ЧМ-2018 они тоже будут, которые попали на такой турнир впервые за 28 лет. И поэтому у многих футболистов — это единственная возможность сыграть на чемпионате мира за всю свою карьеру. Естественно, они будут стараться показать свой максимум. Плюс, конечно, груз ответственности из-за того, что мы выступаем дома", - приводят слова Смолова российские СМИ.

Напомним, что Россия попала в одну группу с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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