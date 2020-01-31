Смолов: "Русские снова в деле в Виго"

Теги сельта вигофедор смолов

Смолов: "Русские снова в деле в Виго"

Нападающий Фёдор Смолов отреагировал в своём инстаграме на переход в "Сельту".

"Русские снова в деле в Виго", - написал игрок сборной России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Russians are back in business in Vigo Los rusos vuelven a la acción en vigo

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" за 600 тысяч евро с опцией выкупа в конце сезона.

Ранее сообщалось, что форвард "Локомотива" ради переезда в Испании пошёл на 30-процентное понижение зарплаты.

Также стоит отметить, что за "Сельту" в своё время успешно выступали россияне Александр Мостовой (1996-2004) и Валерий Карпин (1997-2002).

Не пропустите: Смолов определился с игровым номером в "Сельте". | http://soccernews.ru
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