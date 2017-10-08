Смолов: "С Кокориным у нас всегда было хорошее взаимодействие"

Форвард сборной России Фёдор Смолов после товарищеского матча с Южной Кореей высказался о своём взаимодействии с партнёром по национальной команде Александром Кокориным.

"С Кокориным у нас всегда было хорошее взаимодействие. То, что давно вместе не играли, никак не сказалось. Хорошо чувствуем друг друга на тренировках. Главное - выполнять установки тренера" - сказал Смолов.

Не пропустите: Колосков: "Дуэт Кокорина и Смолова может стать одним из лучших на Чемпионате Мира". | http://soccernews.ru