Смолов: "С Кокориным у нас всегда было хорошее взаимодействие"

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Смолов: "С Кокориным у нас всегда было хорошее взаимодействие"

Форвард сборной России Фёдор Смолов после товарищеского матча с Южной Кореей высказался о своём взаимодействии с партнёром по национальной команде Александром Кокориным.

"С Кокориным у нас всегда было хорошее взаимодействие. То, что давно вместе не играли, никак не сказалось. Хорошо чувствуем друг друга на тренировках. Главное - выполнять установки тренера" - сказал Смолов.

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