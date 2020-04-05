Смолов самовольно покинул Испанию и отправился в Россию
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов самовольно покинул Испанию и отправился в Россию, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, футболист неоднократно запрашивал разрешение у руководства испанского клуба, но так и не получил его. В связи с этим, форвард без разрешения улетел в Россию, сославшись на неотложные дела личного характера. В "Сельте" сообщили, что игрока ждет наказание по возвращении.
Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за "кельтов" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол.
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